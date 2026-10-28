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Tópicos: Magazine | Panoramas

Feria del Sanguche 2026: Fechas, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento promete tener preparaciones tradicionales, hamburguesas y otros.

Feria del Sanguche 2026: Fechas, recinto y venta de entradas
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La Feria del Sanguche anunció los detalles de su edición 2026, la cual se realizará a mediados de noviembre con una amplia oferta de preparaciones.

El evento regresará al Parque Padre Hurtado de la comuna de La Reina con un foco especial en "esos ingredientes que muchas veces quedan fuera del protagonismo, pero que pueden cambiarlo todo".

La palta, el tomate, el queso, los encurtidos y las salsas serán los protagonistas de esta nueva versión de la Feria del Sanguche, a través de tradicionales preparaciones, hamburguesas y otros platos.

¿Cuándo es?

La Feria del Sanguche 2026 se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Parque Padre Hurtado.

Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket. El ingreso es gratuito el viernes 13 de noviembre hasta las 17:00 horas.

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