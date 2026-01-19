Festival Ñam 2026 anuncia sus detalles y venta de entradas

El festival gastronómico Ñam anunció los detalles de su edición 2026 y confirmó su fecha de venta de entradas.

Esta será la versión número 13 de este evento, el cual cuenta con una amplia variedad de platos y preparaciones, además de charlas y conversatorios en torno a la comida.

En esta ocasión Ñam contará con invitados internacionales de países como España, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina y México.

El festival Ñam 2026 se realizará el 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado. Las entradas se pondrán a la venta el 14 de febrero a través de Puntoticket.