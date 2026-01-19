Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.8°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Panoramas

Festival Ñam 2026 anuncia sus detalles y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento se realizará en el Parque Padre Hurtado.

Festival Ñam 2026 anuncia sus detalles y venta de entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El festival gastronómico Ñam anunció los detalles de su edición 2026 y confirmó su fecha de venta de entradas.

Esta será la versión número 13 de este evento, el cual cuenta con una amplia variedad de platos y preparaciones, además de charlas y conversatorios en torno a la comida.

En esta ocasión Ñam contará con invitados internacionales de países como España, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina y México.

El festival Ñam 2026 se realizará el 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado. Las entradas se pondrán a la venta el 14 de febrero a través de Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada