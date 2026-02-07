Joe Vasconcellos, Amistades Peligrosas y Nicole estarán en la Semana Peñaflorina
La comuna de la provincia de Talagante organiza tres días de celebraciones en el Parque El Trapiche.
Los días 13, 14 y 15 de febrero, en el Parque Municipal El Trapiche, se llevará a cabo la edición 2026 de la Semana Peñaflorina, evento que incluye artesanía, gastronomía, entretenciones y shows musicales.
La fiesta al aire libre, que permite incluso hacer picnic en el recinto, contempla como artista estelar en su primera jornada a Joe Vasconcellos, mientras que los días 14 y 15 habrá shows de Amistades Peligrosas, Gino Mella, Bloque 8, Cachureos, Nicole y Noche de Brujas.
Las entradas estarán disponibles desde el 9 de febrero en el sitio penaflor.cl, con un valor general de 8.000 pesos, y de 2.000 pesos para residentes en Peñaflor que tengan la "tarjeta vecino".
Niños hasta 4 años, adultos mayores de 65 años y personas en situación de discapacidad tienen entrada liberada.