Jurassic World Experience llega a Chile: Fecha, lugar y venta de entradas

La exposición "Jurassic World Experience", inspirada en la reconocida franquicia de películas, anunció este martes su llegada a Chile.

La experiencia inmersiva, que busca acercar a los fanáticos al mundo de los dinosaurios, abrirá sus puertas el 14 de noviembre en el mall Cenco Florida.

El universo de Jurassic World abre sus icónicas puertas en la capital tras su paso triunfal por ciudades como Londres, Ciudad de México y Bogotá. Con más de 8 millones de visitantes en 20 ciudades, es reconocida como la experiencia de dinosaurios más grande del planeta.

Presentada junto a Universal Live Entertainment, esta aventura combina entretenimiento, ciencia y nostalgia. Grandes y chicos podrán recorrer escenarios temáticos inspirados en la saga cinematográfica que ha marcado generaciones.

Entre los protagonistas se encuentran un imponente Braquiosaurio, veloces Velociraptors —incluida la favorita Blue— y el indiscutido rey jurásico: el Tiranosaurio Rex. Todo creado con tecnología animatrónica de última generación por expertos internacionales.

Venta de entradas

La preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador será el 6 y 7 de octubre a través de Puntoticket.

En tanto, la venta general para "Jurassic World Experience" comienza el 8 de octubre mediante el mismo sistema.