Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.4°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Panoramas

Lanzan nueva versión de Bierfest en el Parque Padre Hurtado

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las bandas Kuervos del Sur, Sinergia, Los Mox!, Camiseta 22, Los Tetas, Saiko y La Combo Tortuga fueron anunciadas como parte de una nueva versión del Bierfest Oktober que se realizará en el Parque Padre Hurtado el próximo 4 de octubre.

Las entradas, en preventa en Ticketplus, tienen valores desde 11.200 pesos, y el día del evento costarán 28.000 pesos.

Síguenos en Google News
Las + leídas