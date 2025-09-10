Lanzan nueva versión de Bierfest en el Parque Padre Hurtado

Las bandas Kuervos del Sur, Sinergia, Los Mox!, Camiseta 22, Los Tetas, Saiko y La Combo Tortuga fueron anunciadas como parte de una nueva versión del Bierfest Oktober que se realizará en el Parque Padre Hurtado el próximo 4 de octubre.

Las entradas, en preventa en Ticketplus, tienen valores desde 11.200 pesos, y el día del evento costarán 28.000 pesos.