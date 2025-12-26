"Operación Apocalipsis": Defensa de "manillera" imputada justifica millonarias transferencias

La denominada "Operación Apocalipsis" ha capturado la atención de la justicia chilena, con su audiencia de formalización extendiéndose por un octavo día consecutivo en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago este viernes.

Un total de 70 personas, de las cuales 47 son gendarmes y 23 civiles, enfrentan acusaciones relacionadas con una presunta red de corrupción y contrabando que operaba dentro de recintos penitenciarios del país.

Los imputados son investigados por facilitar elementos prohibidos y visitas irregulares a cambio de pagos, una situación calificada de mucha gravedad por las autoridades.

Durante la prolongada audiencia, las defensas han buscado refutar la solicitud de prisión preventiva, mientras otras optan por allanarse a las medidas cautelares exigidas por la Fiscalía, buscando -dicen- colaborar con la investigación.

Hasta la fecha, 19 imputados han decidido no oponerse a la cautelar. Además, el tribunal ya ha confirmado ocho medidas: dos prisiones preventivas y seis arrestos domiciliarios totales, quedando aún 43 medidas cautelares en discusión.

Con 70 detenidos, incluyendo gendarmes y civiles, la formalización por corrupción, contrabando y visitas irregulares en recintos penitenciarios se extiende en Santiago, mientras defensas y Fiscalía debaten medidas cautelares. (FOTO: ATON)

La defensa de una de las "manilleras" imputadas

Una de las defensas que ha ocupado gran parte de la audiencia de este viernes es la de Nayadeth Torres, "manillera" imputada en este bullado caso.

Su abogada, María Ignacia Barrera, desestimó las acusaciones de soborno en contra de su defendida, justificando cuestionadas transferencias bancarias con otro gendarme -cerca de 7 millones de pesos- como "cuestiones de amistad".

"Usted me va a decir, su señoría, o el Ministerio Público, esto es suficiente para acreditar la existencia del soborno, del cohecho. No es suficiente (...) ellos tienen una cercanía mucho más profunda", afirmó la jurista.

"Nosotros justificamos estas transacciones a lo largo de 5 años por conceptos que cualquier persona haría en cuestiones de amistad", complementó.

Reconocen ventas irregulares fuera de las cárceles, pero descartan tráfico de elementos prohibidos

Según se reveló, varias defensas argumentan que sus representados ejercen el comercio, muchos de ellos reconociendo que es de forma irregular a las afueras de las cárceles, pero descartan haber traficado elementos prohibidos o ilegales, que es lo que acusa el Ministerio Público.

La complejidad de la audiencia no solo reside en la cantidad de imputados y la gravedad de los cargos.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, subraya la necesidad de que el sistema judicial se familiarice con la complejidad y extensión de audiencias con múltiples imputados, como la Operación Apocalipsis. (FOTO: ATON)

Algunos defensores han presentado recursos en contra del juez en distintas cortes de apelaciones, alegando que no se les ha permitido llevar a cabo una defensa adecuada y que se estarían vulnerando también los derechos de sus representados. Sin embargo, uno de estos recursos ya fue rechazado.

Valencia: Combate al crimen organizado exige adaptación judicial a audiencias masivas

La extensión y complejidad de la audiencia de formalización de la "Operación Apocalipsis" ha puesto en relieve un desafío creciente para el sistema judicial chileno: la gestión de audiencias masivas en el contexto del crimen organizado.

Ante esta situación, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció la necesidad de una adaptación institucional: "Tenemos que empezar a familiarizarnos con audiencias masivas de la persecución del crimen organizado, que impone muchas veces que para que los procedimientos sean eficaces, sean detenidos grandes grupos de personas, porque si no las personas se alertan", puntualizó.

Asimismo, aseguró que, de cara al futuro del sistema judicial, se espera que "estas audiencias más complejas van a seguir ocurriendo".