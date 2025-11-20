Paris Parade: horario, desvíos de tránsito y transmisión en vivo

Este domingo 23 de noviembre se realizará una nueva versión del desfile de muñecos inflables gigantes por el eje Alameda-Providencia, inspirado el su símil neoyorquino, organizado por la tienda Macy's, y que en Chile lleva el nombre de la tienda Paris.

El Paris Parade comenzará a las 12:00 horas y recorrerá 3 kilómetros desde la intersección de las avenidas Providencia y Salvador, en la comuna de Providencia.

La caravana seguirá por Providencia hasta Plaza Baquedano, para luego enfilar por Alameda al poniente, hasta la explanada frente al Palacio de La Moneda.

Paris Parade: cortes y desvíos de tránsito

A raíz de la actividad, se realizarán diversos cortes y desvíos de tránsito en la ciudad, que se implementarán desde última hora del sábado 22 de noviembre y hasta las 16:00 horas del domingo 23.

Eje Alameda-Providencia : tránsito parcialmente suspendido entre Av. España y Av. Manuel Montt

: tránsito parcialmente suspendido entre Av. España y Av. Manuel Montt Av. Providencia al poniente : tránsito entre Huelén y Puente del Arzobispo cerrado desde sábado a las 20:00 horas

: tránsito entre Huelén y Puente del Arzobispo cerrado desde sábado a las 20:00 horas Av. Providencia al poniente : tránsito entre Manuel Montt y Salvador cerrado desde la madrugada del domingo

: tránsito entre Manuel Montt y Salvador cerrado desde la madrugada del domingo Eje Alameda-Providencia: tránsito cerrado entre Manuel Montt y Av. España en ambos sentidos desde las 9:00 horas del domingo

"Las alternativas recomendadas para el tránsito serán Blanco Encalada y Av. Matta por el sur; y Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda por el norte. La reapertura completa está prevista para las 15:30 horas, con excepción de calle Lord Cochrane, que permanecerá cerrada hasta las 18:00 horas debido a labores de desmontaje", detalló la producción.

Además, en el Metro, "la Línea 1 va a tener 40% más de oferta en relación a un domingo normal, mientras que la Línea 3, 5 y 6, más de 30% de oferta en relación a un domingo normal", informó Rodrigo Valladares, seremi metropolitano de Transporte y Telecomunicaciones.

Para quienes no puedan asistir en la capital, y para el resto del país, el desfile de los globos gigantes se podrá ver en directo -desde las 12:30 horas- a través de Canal 13.

Respecto al pronóstico del tiempo, según estimó la Dirección Meteorológica de Chile, el domingo 23 de noviembre en Santiago estará despejado, con una temperatura máxima de 28 grados.