A los 99 años muere David Graham, quien hizo la voz del abuelo de "Peppa Pig"

El actor británico y veterano del doblaje David Graham falleció a los 99 años este viernes, según fue confirmado.

Reconocido por prestar su voz en la serie infantil "Peppa Pig" al interpretar a "Abuelo cerdito", también lo hizo con los "Malvados Daleks", los alienígenas con aspecto de robot genénticamente modificados.

Otro recordado crédito que se le adjudica a Graham es el también haber dado vida a personajes de la serie Thunderbirds.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la cuenta oficial Gerry Anderson, contemporáneo de Grahan y fallecido creador de "Thunderbirds".

"Estamos increíblemente tristes de confirmar el fallecimiento del legendario David Graham", delcararon. "Siempre fue un amigo maravilloso para nosotros aquí en Anderson Entertainment. Te extrañaremos mucho, David. Nuestros pensamientos están con los amigos y la familia de él".

