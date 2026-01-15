"Todavía tengo miedo": La primera declaración de Amparo Noguera tras millonaria estafa

La actriz Amparo Noguera entregó su primera declaración tras haber sufrido una millonaria estafa por parte de una banda que se hacía pasar por policías y ejecutivos bancarios.

De acuerdo a Canal 13, la intérprete declaró ante efectivos policiales en el marco de la investigación del caso, donde aseguró que "todo lo anterior lo hice confiando que era la única manera de resguardar todo mi patrimonio".

"Yo entendí que la única forma de hacer que esto se solucionara era cooperando y siguiendo las instrucciones del protocolo que ellos, haciéndome creer que eran policías, me indicaban", complementó.

Según su testimonio, los falsos policías la mantuvieron contactada por teléfono durante una semana. "La persona que estaba detrás de estas era el supuesto 'Andrés Rivas'. Con él mantuve una conversación por una semana con llamadas que sobrepasaban las 20 horas al día, a donde quiera que yo iba, debía llevar este celular para que él supiera qué estaba haciendo", detalló.

Sin embargo señaló que "el shock me impide distinguir con claridad qué pasó cada día de esta pesadilla".

En ese sentido relató que "durante estos días esto sujetos escucharon conversaciones con mi familia, mis amigos, a qué lugares iba", por lo que "tengo todavía miedo de que puedan utilizar esto en mi contra o de mis cercanos".

La advertencia

En un punto de la estafa los delincuentes le dijeron a Amparo Noguera que su padre, Héctor Noguera, también corría peligro. "Con esta información yo empecé a perder el control, frente a lo cual me señalaron que fuera a su casa y que ellos le podrían explicar el asunto por teléfono", recordó.

Allí Claudia Berger, pareja de Héctor Noguera, le dio la primera alerta: "Me apersoné en el domicilio de mi padre y le comenté a su pareja lo que estaba sucediendo. Luego de escucharme a mí y a 'Andrés', ella me advirtió que creía que era una estafa".

"Sin poder creerlo, confiada en que no había sido engañada, en ese momento insistí que necesitaba recuperar mis cosas hoy mismo. Para ello me enviaron una dirección de Google Maps, correspondiente al cuartel donde debía retirar mis pertenencias. Fue recién al percatarme que la dirección correspondía a un cuartel ubicado en La Calera, a más de 5 horas de Santiago, que entendí que había sido engañada", concluyó Amparo Noguera.