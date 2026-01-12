"Hackeo de emociones": Así operan las ciberestafas que engañaron a Amparo Noguera

"Los delincuentes ya no hackean computadores, hackean emociones". Esto es parte del análisis que realizó este lunes Camilo Garrido, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, sobre el avance de las estafas en línea y los ciberataques en el país, marcados en los últimos días por el caso de Amparo Noguera.

La reconocida actriz fue víctima de una estafa cercana a los 700 millones de pesos por parte de una banda criminal, la que ya está siendo formalizada por estafa reiterada, asociación delictiva, lavado de activos, falsificación de instrumento privado y usurpación de identidad.

En entrevista con Una Nueva Mañana de Cooperativa, Garrido explicó que las estafas en línea y los ciberataques han evolucionado, transformándose en operaciones complejas que trascienden el simple engaño. Ya no se trata de un "cuento del tío" cualquiera, sino de ataques planificados que emplean una profunda "ingeniería social" para manipular a las víctimas.

El modus operandi de la banda con Amparo Noguera involucró largas horas de llamadas telefónicas y la visita de falsos detectives a su domicilio, logrando que la actriz retirara y entregara reiteradamente sumas millonarias bajo el engaño de frenar otra estafa.

"Básicamente se han tomado el tiempo para realizar lo que llamamos una ingeniería social, poder entregar la mayor cantidad de detalles o consultas para que la otra persona no se dé cuenta (del engaño)", señaló el académico.

El experto dio cuenta que esta meticulosidad permite a los estafadores construir un patrón de comportamiento, similar a observar a alguien a diario en un lugar específico, para luego utilizar esa información en su estrategia de manipulación.

"Te entregan la mayor cantidad de calma posible, y siempre te van a llevar a un ente que sea superior", como una supuesta policía o una entidad gubernamental, para infundir confianza y autoridad, explicó Garrido, dando cuenta también que este proceso es "reiterativo", extendiéndose en el tiempo, hasta que la víctima se siente completamente engañada, sin apenas darse cuenta de la estafa en curso.

Ciberseguridad cotidiana

En un panorama donde las estafas digitales son cada vez más elaboradas y apuntan directamente a la manipulación emocional, la autoprotección se vuelve fundamental.

Garrido enfatizó que los delincuentes explotan "cosas muy humanas como la urgencia, la autoridad y el miedo", así como la información que compartimos en redes sociales para ganar nuestra confianza y luego robarnos.

Ante esta realidad, es crucial adoptar medidas preventivas, por lo que compartió consejos prácticos y una "regla de oro" para evitar ser víctima de estos crímenes: "Nunca tomes decisiones financieras bajo presión", enfatizó.

A esto sumó la importancia de confirmar la identidad de quien te llama, poner atención si el número cambia constantemente, desconfiar si no te responden al devolver la llamada, poner atención a números "normales" que te contactan y "ante la duda, abstente".

Finalmente, recordó que ningún banco ni policía te pedirá retirar dinero y que es clave desconfiar si saben demasiado de ti.