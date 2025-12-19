AK4:20 protagonizó accidente vial en La Reina: artista entregó su versión

La tarde de este jueves, el artista urbano AK4:20 protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de La Reina, en las cercanías de Plaza Egaña.

En un registro, difundido en redes sociales por el portal Infama, se puede ver cómo el vehículo de Bastián D'Amonte -nombre real del cantante- impacta a un repartidor de aplicación que se desplazaba en bicicleta.

El incidente ocurrió a solo unos días de que el exponente nacional recibiera a Amelia, su primera hija junto a la influencer Ignacia Antonia.

AK4:20 entrega su versión del accidente

Ante la repercusión del caso, la voz de temas como "Me Arrepentí" decidió referirse públicamente al incidente, descartando que su pareja e hija recién nacida hayan estado presentes durante el accidente.

"El semáforo estaba en verde para mí y se me cruza una bici Rappi en rojo. Tengo entendido que cuando no es ciclovía, el ciclista debe bajarse de la bici y cruzar como peatón", señaló, afirmando que la situación ocurrió de manera repentina y que no tuvo tiempo para reaccionar.

El artista también relató el contexto personal en el que se produjo el hecho y su reacción posterior. "Yo estaba muy alterado, llevaba cuatro días siendo papá. La gente alrededor me decía 'tranquilo, tienes mucho que perder'", expresó, explicando que el momento fue especialmente complejo a nivel emocional.

Además, AK4:20 se refirió a las dificultades para avanzar en un eventual proceso de esclarecimiento del accidente, debido a que "la persona no tenía documentos, es indocumentado, entonces es difícil saber quién es o cómo ubicarlo".

Finalmente, el cantante aseguró que su intención es aclarar lo ocurrido por las vías correspondientes. "Quiero hacer las cosas bien y que esto se aclare. Todos los días trabajo por mi carrera, como cualquier persona, y obviamente esto también me afecta", sostuvo, reiterando que espera que el episodio pueda resolverse de manera adecuada.