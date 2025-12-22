Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Álvaro Ballero se sinceró sobre los problemas económicos que desgastaron su matrimonio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exchico reality detalló el difícil pasar económico que terminó con su relación con Ludmila Ksenofontova.

Álvaro Ballero se sinceró sobre los problemas económicos que desgastaron su matrimonio
El exchio reality Álvaro Ballero habló con franqueza sobre el fin de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova tras 17 años, confirmado el pasado agosto.

En una entrevista con "Primer Plano", el ganador de "Protagonistas de la Fama" señaló directamente a los problemas económicos y su propio comportamiento como detonante del quiebre matrimonial. 

Según relató, el punto de inflexión ocurrió hace tres años, tras quedar sin trabajo en televisión. La pérdida de ingresos impactó de lleno en la estabilidad familiar y lo obligó a enfrentar deudas y un nivel de gastos que ya no podía sostener.

"Yo no hice caso", dijo al recordar las sugerencias de su entonces pareja, quien le proponía reducir gastos, cambiar el auto y buscar alternativas más accesibles para la educación de sus hijos. "En esa angustia, que te llamaran los bancos, que si no vendía la casa... yo decía 'nos vamos a ir a la calle'"

Asimismo, la figura televisiva reconoció que la falta de liquidez también afectó la vida cotidiana. "Yo no tenía cómo vivir. Mi papá me apoyó. A veces para comprar las colaciones de los niños era 'depósitame veinte lucas'", relató.

Finalmente, Ballero reconoció que su foco estuvo puesto casi exclusivamente en el trabajo y en recomponer su carrera. "Me metí a trabajar con ese pensamiento de que uno es solamente el proveedor. Para mí era mucho más fácil ser ejecutivo, ser trabajador, que ser papá, que ser esposo, que ser buen marido", cerró. 

En portada