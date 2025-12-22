Luis Ruz: Si Kast gobierna como gremialista va a tener muchos problemas

El presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz, advirtió en El Primer Café que si José Antonio Kast gobierna encarnando los principios del gremialismo, a poco andar "va a tener muchos problemas".

El intelectual DC argumentó que "el gremialismo, como doctrina, tiende a despolitizar los conflictos sociales, la vida social, presentándola muchas veces como problemas más bien técnicos o morales, y no como discusiones sobre la sociedad", de modo que su visión "es una cuestión restringida".

Por otro lado, "esta doctrina concibe más bien la democracia como una cuestión instrumental, lo cual limita también lo que entendemos o lo que queremos: una democracia sustantiva, que genere participación, debate y concurrencia de la mayoría".

Promueve, en este sentido, una visión de "democracia protegida".

Adicionalmente, "en lo económico, el gremialismo confunde la libertad económica con la libertad social, reduciendo la lógica ciudadana a la posibilidad de elegir en el mercado. Y muchas veces -como lo vemos también en Chile, y yo creo que ese es el verdadero clivaje en la sociedad actual- no todos tienen la misma libertad para poder elegir en los ámbitos sensibles de la vida cotidiana".

Considerando esto, "yo creo que si el Presidente Kast va a gobernar como gremialista, va a tener muchos problemas. (...) Si va a gobernar con la idea gremialista, va a haber una situación compleja para su Gobierno", indicó Ruz.

Agregó que si bien la UDI estuvo en el Ejecutivo en dos periodos desde 2010, "nadie podría decir que el expresidente Piñera gobernó como gremialista".

"Sello gremialista"

Presente también en el panel de Cooperativa estuvo este lunes Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, quien contestó al planteamiento falangista.

"Hoy día el gremialismo tiene, más que un desafío, un sello que ponerle al Gobierno que entra desde el punto de vista de la noción antropológica en la cual se funda el principio de servicialidad respecto de las personas, y yo espero verlo concretamente en el llamado de urgencia que se ha visto", explicó.

En opinión de Arqueros, "hay un Guzmán coyuntural, pero también un Guzmán que trasciende, que tiene que ver con un proyecto de sociedad que se funda en una antropología que todos conocemos respecto al principio de subsidiariedad y la idea del rol del Estado: si se despolitiza o no".

"Yo creo que, más bien, de lo que se trata (la mirada de Guzmán) es de no politizar todo, de no ideologizar todo, de (entender) que hay una naturaleza social en las instituciones y, en la medida que eso se cumpla, se cumple bien", indicó.

El filósofo recordó, de manera crítica, el rol que jugaron el Colegio de Profesores y el Colegio Médico durante la pandemia: "En la medida que se ideologiza el rol (de las instituciones intermedias), mira cómo terminamos".

"La mejor cara de la subsidiariedad del último tiempo, y que le da vigencia al proyecto guzmaniano, es lo que hace el Estado bajo el Gobierno del Presidente Piñera en materia de salud: tomó el control, y bajo el principio de subsidiariedad, lo que se hizo fue salvar muchas vidas", sostuvo.

En resumen, "yo espero que ahora, bajo esas matrices, se dé respuesta (a las urgencias sociales), y es un desafío que tiene el gremialismo: que se dé respuesta, pero sobre todo se le dé un sello al nuevo Gobierno" de José Antonio Kast, quien, precisamente, "es gremialista; viene de una matriz gremialista y de una antropología cristiana", sentenció Arqueros.