Álvaro Rudolphy sobre su retiro de las teleseries: "Lo hice bien, pero ya fue"

El actor Álvaro Rudolphy se sinceró sobre su retiro de las teleseries, luego de ser parte de exitosas producciones como "Amores de Mercado", "Alguien te mira" y "Perdona Nuestros Pecados".

En conversación con la revista Velvet, el intérprete de 60 años, cuyo último papel fue en "Secretos de Familia" de Canal 13, reveló que ha rechazado una teleserie y serie.

"No me voy a quedar pegado haciendo teleseries, porque ya fue. Lo pasé bien, me gustó, lo hice bien, pero ya fue. Listo. Ahora quiero volver un poco al origen. En eso estoy", comentó.

Bajo esta línea, el protagonista de "Pituca sin lucas" señaló que actualmente está en un momento de su carrera "donde tengo todavía la posibilidad, la energía, la fuerza y el tiempo para poder hacer cosas que yo quiero hacer. Después de muchos años de trabajo he logrado una estabilidad que me permite poder buscar, pensar, crear... y no seguir llenando la alcancía... ¿Para qué?".

"Pienso que en el teatro uno puede ahondar más en algo, sin necesariamente ser denso ni entrar en la profunda. La televisión es demasiado anecdótica y pueril, por decirlo de alguna manera", afirmó Rudolphy.