Familia de víctimas de tragedia en Renca: "Hay que hacer fuerza para que la empresa responda"

A cuatro días del fatal accidente en la comuna de Renca, este lunes fue entregado -en las afueras del Servicio Medico Legal (SML)- el cuerpo de Andrés Arroyo, unas de las personas que permanecía desaparecida tras la explosión, instancia en que los familiares de las víctimas rompieron el silencio para exigir que se asuman responsabilidades legales.

Mónica, madre de Nicolás Soto y suegra de Paulette Tello, la joven pareja que se trasladaba en motocicleta y que falleció producto de la explosión, entregó un emotivo testimonio sobre el proceso que enfrentan.

"Estoy cerrando este ciclo, pero después de esto hay que batallar de nuevo para ver qué va a pasar con la empresa (Gasco). Hay que hacer fuerza para que la empresa responda por lo que hicieron a nuestros hijos y a nuestra familia", expresó visiblemente afectada.

De igual manera, la madre de una de las víctimas afirmó sentirse "muy emocionada por tanta preocupación de gente de a lo largo de todo el país".

Actualización de los hospitalizados

Respecto al estado de salud de los afectados, la Subsecretaría de Redes Asistenciales actualizó las cifras de los pacientes ingresados tanto en la red pública como privada.

De los 12 hospitalizados, ocho personas se mantienen estables dentro de su gravedad, pero aún bajo riesgo vital. Por otro lado, cuatro pacientes han mostrado una leve mejoría y se encuentran actualmente en unidades de cuidados intermedios.