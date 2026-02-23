Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Gyvens, ex Reggaeton Boys, es formalizado esta tarde por sicariato

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El músico fue detenido por su presunta vinculación con el homicidio de un empresario de plásticos ocurrido en Quinta Normal, siendo vinculado a la contratación del autor material.

Otro de los imputados es su exsuegro, acusado de dar la orden para matar a la víctima, quien también era su cuñado.

 ATON (Referencial)
En portada

El exReggaeton Boys, Gyvens Laguerre, será formalizado esta tarde en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, junto a su exsuegro, sindicados como autores intelectuales del homicidio de un empresario de plásticos ocurrido el 26 de marzo de 2025 en Quinta Normal.

El músico fue detenido la semana pasada y es acusado de realizar las coordinaciones para contratar a un sicario y dar muerte al empresario; mientras, su exsuegro, abogado de profesión, es sindicado como quien dio la orden de matar a la víctima, quien también era su cuñado.

Además, existe un tercer imputado, detenido en septiembre de 2025, vinculado al delito como conductor del vehículo que transportó al autor material a la escena del crimen.

El teniente coronel Felipe Ríos detalló que "Gyvens, principalmente, se vincula a esta investigación ya que él habría intermediado para la contratación del sicario y, en tanto, el cuñado habría sido el autor intelectual de este entramado".

A pesar de los tres detenidos, la policía sigue en la búsqueda de otros dos sujetos: Víctor, guardaespaldas de Gyvens y quien habría contactado al sicario, y al autor material del delito, que aún no es individualizado.

