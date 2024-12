Ariana Grande abordó crueles críticas sobre su físico: "Nadie tiene derecho a hablar"

La cantante Ariana Grande se quebró al abordar las constantes críticas que ha recibido por su aspecto físico.

En medio de la promoción de su película "Wicked", la también actriz fue consultada sobre cómo ha afrontado "los cánones de belleza" y la presión de la industria por "ser perfecta" que recae sobre las mujeres.

"He estado haciendo esto frente al público y he sido, ya sabes, una especie de espécimen en una placa de Petri, en realidad, desde que tenía 16 o 17 años. Así que lo he oído todo. He oído todas las versiones de lo que está mal en mí. Y luego lo arreglas y luego está mal por diferentes razones. Pero eso es todo. Incluso lo más simple como tu apariencia", partió diciendo la intérprete, visiblemente afectada.

En este contexto, la estrella pop añadió que en la actualidad "hay una comodidad que no deberíamos tener en absoluto: hacer comentarios sobre el aspecto de los demás, sobre su apariencia, sobre lo que creen que pasa entre bastidores, sobre su salud o sobre cómo se presentan".

Asimismo, Grande recalcó lo peligroso que es permitir que la gente opine sobre la apariencia de otros, y la importancia de contar con un círculo de apoyo.

"Sé lo que es la presión de ese ruido. Ha estado presente en mi vida desde que tenía 17 años. Pero ya no lo invito a entrar. No es bienvenido. Tengo trabajo que hacer. Tengo una vida que vivir. Tengo amigos a los que amar. Ya no dejo espacio para ello. Nadie tiene derecho a hablar mierda (sic)", cerró la voz de "Motive"