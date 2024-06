Armie Hammer rompe el silencio tras acusaciones de canibalismo

Tres años después de que la carrera de Armie Hammer se fuera a pique tras graves acusaciones de mujeres, el actor dio a conocer su punto de vista y también relató su historia de recuperación.

La conversación se dio en el podcast "The Painful Lessons" de Tyler Ramsey publicada este domingo, donde Hammer desmintió rotundamente el ser caníbal, como había sido tachado luego de hacerse públicos mensajes a mujeres que podrían ser catalogados como perturbadores.

"La gente me llamó caníbal. Como si me comiera gente. ¡¿Qué?! ¿Sabes lo que se necesita para ser caníbal? ¡Tienes que comer gente! ¿Cómo yo? ¡¿Canibalismo?! Eso fue raro", le dijo a Ramsey.

"Sea lo que sea lo que la gente dijo, sea lo que sea lo que pasó, ahora estoy en un momento de mi vida en el que estoy agradecido por todo ello", añadió el actor de "Call me by your name", quien entró a un programa de rehabilitación de 12 pasos tras las recriminaciones.

Además, Hammer si bien admitió que había sido "un idiota" con las mujeres en el pasado, negó rotundamente haber agredido sexualmente a alguien.

El actor también recordó el oscuro momento que vivió el año pasado luego de revelar que cuando niño fue abusado sexualmente por un pastor a los 13 años, y reveló que tras ello pensó en acabar con su vida.

"Me odiaba a mí mismo antes de saber cómo amarme. Entonces hubo momentos en los que pensé, no puedo soportar esto más. Y llegué a puntos realmente oscuros y bajos. Hubo un momento en que estaba parado en la playa y miré el océano y pensé, sí, esto es todo".

"Y pensé: 'Sabes lo que hice'. Como si no hubiera nada allí para mí. Y me fui muy lejos y me quedé allí solo. Y quiero decir, es una especie de intento de suicidio a medias, pero he estado allí y he estado allí. Y esa parecía ser la única opción para mí", recordó.

Posteriormente, Armie Hammer relató que tuvo un momento de iluminación. "Y luego imaginé una foto de mis hijos parados en la playa diciendo: '¿Dónde está papá?' Y pensé, no puedo hacer eso con mis hijos. Así que nadé", explicó Hammer.