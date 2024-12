"Arriba del escenario me faltó el aire": "Negro" Piñera detalla cómo supo que tenía leucemia

Este jueves, se reportó que Miguel "Negro" Piñera se encontraba hospitalizado, revelándose horas más tarde que el músico padece de leucemia aguda.

A raíz de este diagnóstico, el artista conversó con "Mucho Gusto" donde reveló que, mientras estaba de gira por Chile tras la muerte de su hermano, el exPresidente Sebastián Piñera, descubrió que algo no estaba bien.

"Llevo más de 100 actuaciones, donde le hago un pequeño tributo a Sebastián y eso me afectó mucho (...) De repente, actuando en el casino de Puerto Varas, arriba del escenario, me faltó el aire, dije 'qué raro', pedí una silla, nunca he pedido una silla arriba del escenario, me senté y seguí cantando con mi banda", relató en el matinal de Mega.

Minutos más tarde, debió pedir a sus asistentes un vaso de agua. "Eso me sorprendió mucho, ahí me di cuenta de que algo pasaba", añadió.

Pese al cáncer a la sangre, Piñera reconoce estar tranquilo al respecto, afirmando que "no es un mal momento para ir a encontrarme con mi hermano. Ya lo he vivido todo. Soy agradecido, eterno agradecido de toda la gente".

"Voy a seguir cantando, me encantaría morir arriba del escenario, ese siempre ha sido mi sueño: morir cantando", cerró.