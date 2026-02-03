Aseguran que Cony Capelli está en negociaciones con Mega para nuevo reality

La noche del lunes, Cony Capelli presentó su renuncia a "Fiebre de Baile", solo dos días antes de la final.

Pese a que la modelo solo informó a producción que estaba priorizando su salud mental, varios rumores indican que sus últimas polémicas y algunos roces con distintas figuras del estelar habrían gatillado la decisión.

Por otro lado, el programa de "Zona de Estrellas" reveló que la figura televisiva estaría en conversaciones con Mega para ser parte de su nuevo reality de parejas.

Capelli estaría confirmada

Según lo revelado por la periodista Paula Escobar, "Cony está cien por ciento confirmada para el reality de Mega". Además, la comunicadora indicó que la bailarina y Sebastián Daroch, su pololo, fueron vistos en el canal de Vicuña Mackenna.

Si bien, el canal negó rotundamente la negociación, el espacio farandulero puso en duda esta información.

"Me dicen que efectivamente están en período de casting, pero que sobre Capelli no pueden decirme nada", añadió Hugo Valencia.

Además, el panel recordó que el contrato de la figura televisiva en Chilevisión llegará a su fin en abril, fecha tentativa para el estreno del nuevo programa de Mega.

De concretarse, Capelli dejaría la que fue su casa televisiva por casi tres años, donde fue contratada como rostro después de ganar "Gran Hermano".