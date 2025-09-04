Aseguran que Karol Lucero deja Chile: Ingresaría a un retiro espiritual

El animador Karol Lucero estaría preparando las maletas para dejar Chile luego de la polémica por infidelidad.

Tras revelarse el affaire con DJ Isi Glock, el exYingo estaría enfrentando el fin de su matrimonio con Fran Virgilio, además del cierre de su canal web, Like Media.

En este contexto, el programa de Zona Latina "Que te lo digo" afirmó que el exanimador no solo habría abandonado el hogar que compartía con su esposa, sino que también se irá de viaje al extranjero este fin de semana para ingresar a un centro espiritual.

"No quiero hablar de ello, especulen lo que quieran al respecto. Obedece a mi vida privada, seguramente compartiré cosas en redes, pero solo eso. Todo es parte de mi vida privada, no pública", respondió Lucero a Sergio Rojas.

Sin embargo, el periodista añadió que el exlocutor radial "reconoce el viaje".