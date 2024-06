Beatriz Alegret recordó el primer episodio de violencia con Buddy Richard: "Me pegó un combo"

Este fin de semana la exvedette y actriz Beatriz Alegret será una de las invitadas del programa "Podemos Hablar", espacio donde recordó su traumática relación con el cantante Buddy Richard.

En 2021 Alegret fue una de las exparejas del intérprete de "Cielo" que lo denunció por haber ejercido violencia física mientras mantenían una relación amorosa. "Estar al lado de Buddy Richard es estar al lado de un golpeador, maltratador", señaló en aquella oportunidad.

En su visita al programa de Chilevisión, la argentina relatará el primer episodio de violencia que vivió con Buddy Richard, a quien consideraba una persona "amorosa".

El relato de Beatriz Alegret

De acuerdo a un adelanto de "PH", Alegret recordó que la agresión ocurrió tras un show del cantante. "Luego nos vamos a la habitación. Había una radio, la prendo y está cantando Zalo Reyes. Yo digo: 'Qué lindo canta él'. El primer combo que me pegó", detalló.

"Del golpe llegué a parar a un closet. Así, muy fuerte. El cambio fue tan terrible que yo debí agarrar mi cartera e irme y no volver nunca más, pero hay inexperiencia. Te dice: 'perdóname, no sé qué me pasó'. Y caes y le crees", agregó Beatriz Alegret.

Sobre la actitud violenta de Ricardo Toro (verdadero nombre de Buddy Richard), Alegret cree que el origen estaba en que "tomaba mucho trago y, quizás, el trago lo enloquece". "Nunca lo vi pelear con un hombre y es lo más profundo que me duele", concluyó la exmodelo.