Belén Mora respaldó a Kike Morandé después de dichos de Cony Capelli

La comediante Belén Mora defendió a Kike Morandé, en el contexto de las recientes palabras de Cony Capelli sobre la figura televisiva.

"No entendía por qué él (por Kike Morandé) se daba besos en la boca con las chicas que trabajaban. Nunca lo entendí. Ahora que soy más grande, lo comprendo", recordó la ganadora de la primera versión del reality "Gran Hermano" sobre su trabajo pasado en "El Muro", cuando era tan solo una adolescente.

Por su parte, la participante del Festival de Viña 2023 respaldó al reconocido animador de Mega, además de incluso manifestar su sorpresa tras las declaraciones de la bailarina.

"¡Ni idea! Yo no me agarré al Kike jaja. Yo me agarré al Toto nomás", dijo de entrada Belén Mora en el programa "Que te lo digo", quien también negó el haber visto besos entre él y mujeres en el estudio.

"No, que yo haya visto. Entre nosotros nos besuqueabamos pero en rutinas, pero con el Kike no. Y yo estuve en todos los capítulos del muro, creo que falté una vez", aclaró Mora.

Complementó que "o quizás vio a alguien darle un beso al Kike. Yo nunca vi a mis compañeras de elenco besuquearse. Del resto ni idea. Como tampoco fui a todos los carretes, solo los que se hacían en mi casa, donde iban mis amigos".