Ben Affleck y Jennifer López se reunieron tras firmar papeles de su divorcio

El actor Ben Affleck y su exesposa Jennifer López fueron captados juntos recientemente compartiendo un almuerzo.

De acuerdo al portal TMZ, ambos llegaron al lugar de encuentro en el mismo auto, "lanzando miradas de ida y de vuelta durante el trayecto y el aseguran asegura que la postura corporal de Affleck se notó inquieta en la ocasión.

Jennifer López le pidió el divorcio a Ben Affleck el mes pasado, tras dos años de matrimonio, y él se mudó de la mansión de 68 millones de dólares que ambos adquirieron.

