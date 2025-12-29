Beyoncé alcanza una fortuna de diez cifras y se convierte en multimillonaria

La cantante estadounidense Beyoncé alcanzó el estatus de multimillonaria e ingresó a la exclusiva lista de Forbes, que reúne a los músicos con fortunas de diez cifras, convirtiéndose en la quinta artista en lograrlo, junto a Taylor Swift, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen, según informó la publicación especializada.

El reconocimiento llega tras el éxito de la gira "Cowboy Carter", inspirada en la música country, que se extendió por 32 fechas, vendió 1,6 millones de entradas y recaudó 407,6 millones de dólares, transformándose en la gira más exitosa del género, de acuerdo con Billboard Boxscore.

Este logro se suma al récord previo alcanzado con el "Renaissance World Tour", que en 2023 cerró con una recaudación de 579,8 millones de dólares, posicionándose como la gira de R&B más lucrativa de la historia. Ambos recorridos reforzaron el peso de las giras como principal fuente de ingresos en la industria musical actual.

De acuerdo con Forbes, Beyoncé comenzó a construir su imperio empresarial en 2010, cuando fundó Parkwood Entertainment, empresa con la que asumió el control creativo y financiero de su carrera: "Cuando decidí ser mi propia manager, era importante no recurrir a una gran agencia de representación", dijo en una entrevista de 2013.

La publicación estima que, al combinar los ingresos por giras, su catálogo musical y acuerdos de patrocinio, la artista obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercera artista mejor pagada del mundo.

Aunque ha diversificado sus negocios en moda, bebidas y cuidado personal, la mayor parte de su fortuna proviene de la música, especialmente de los espectáculos en estadios y del control de sus derechos.