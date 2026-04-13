Britney Spears ingresa a rehabilitación por abuso de sustancias
Según cercanos, la cantante habría decidido internarse "por voluntad propia".
La cantante Britney Spears habría ingresado a rehabilitación este domingo por problemas relacionados al abuso de sustancias.
De acuerdo al portal TMZ, la voz de "Womanizer" decidió "internarse de manera voluntaria tras la insistencia de personas cercanas".
Asimismo, una fuente aseguró al citado medio que la denominada princesa del pop -quien lleva años alejada de los escenarios- "se dio cuenta de que tocó fondo".
No obstante, otras fuentes anónimas señalaron al tabloide que el movimiento de la artista también es "una estrategia legal" para demostrarle al triubunal que se está tomando las cosas con seriedad.
Si bien, se desconoce cuánto tiempo estará la estrella pop en tratamiento, estos programas suelen extenderse alrededor de 30 días. Aún así, no se descarta que esté dentro más tiempo.
Cabe recordar que, a inicios de marzo, Spears fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, quedando con una causa judicial en curso.