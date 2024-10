Camila Andrade a Carla Jara por su romance con Kaminski: "Entiendo la rabia"

La animadora Camila Andrade reflexionó sobre su romance con Francisco Kaminski a ocho meses de la polémica separación de este con Carla Jara.

En un adelanto de "Podemos Hablar" de Chilevisión, la modelo explicó lo complicado que fue lidiar con las críticas al inicio de su relación con el animador.

"Me costó asumir que efectivamente me estaba pasando algo, que estaba sintiendo algo, asumir que era algo más que una amistad. Ahí en adelante ocurre esta situación que nadie hubiese querido para nada", declaró.

Asimismo, la ex "Gran Hermano" las fuertez amenazas que recibió: "Esas amenazas como 'no digas donde vas a estar, te vamos a matar', o si no ellos me incitaban a que yo me suicidara. También las hicieron graficas y fue lo que más me afecto, encontrar una foto a mí en el servicio médico legal, una foto mía con la bajada que decía que Camila fue encontrada muerta en el domicilio de su departamento", reveló.

El mensaje para Carla Jara

En tanto, y por primera vez, la ex Miss Chile se refirió a la ex de su pareja, quien acusó al locutor radial de serle infiel Andrade.

"La comprendo, entiendo la rabia quizás, la impotencia, el no entender, pero yo también creo que hay ciertas cosas que pasan en un matrimonio, que tienen que ver con la pareja y la comunicación y de eso yo no soy parte, nunca fui parte. Pero la comprendo, desde esta humilde tribuna y que se puede ver medio injusta", lanzó.

Asimismo, la chica reality destacó la relación de la actriz con el comediante Diego Urrutia, afirmando que "ella está feliz, me alegro de que pueda encontrar su felicidad, que pueda amortiguar dolor con amor (...) Le deseo de todas maneras éxito, amor, abundancia".