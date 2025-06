Camila Hirane revela que fue víctima de agresión sexual: "Lo viví con culpa"

La actriz Camila Hirane se sinceró sobre su experiencia como víctima de agresión sexual, tema que toma protagonismo en "Prima Facie", el monólogo que está presentando actualmente.

En conversación con Radio Futuro, la intérprete abordó la temática de la obra, donde su personaje es una exitosa abogada especializada en defender a hombres acusados de delitos sexuales.

En este contexto, la protagonista de "Verdades Ocultas" reveló que fue víctima de una agresión sexual tras una cita: "La agresión sexual es más amplia. Abarca desde la violación, el abuso, el acoso, todo y yo sí he vivido situaciones que quisiera olvidar", confesó, afirmando que probablemente "la gran mayoría de las mujeres han vivido situaciones dolorosas".

"(Fue) en una cita que no salió bien, no terminó bien, (son) como cosas que uno quisiera olvidar. Y yo creo que a todas las mujeres les ha pasado. Yo cuando lo viví, lo viví con culpa", detalló.

Respecto a los motivos que la llevaron a no denunciar, la artista explicó que "también me hago de la cuota de responsabilidad que tú tenías, la asumo. Me emborraché y no recuerdo cómo pasó lo que sé que pasó, y despertaste al día siguiente y decir 'no me acuerdo. No recuerdo haber consentido, pero tampoco recuerdo haberme opuesto".

Finalmente, Hirane reflexionó sobre la carga emocional que implica interponer una denuncia, afirmando que significa "empeñar tu paz mental, tu vida, tu carrera, tu familia. O sea, el cambio cultural está bueno, pero el punto más delicado es que todavía no nos atrevemos a denunciar".