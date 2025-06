Camila Nash sacó ronchas por entrevista con acento mexicano: respondió a las críticas

La exchica reality Camila Nash ha sacado ronchas en redes sociales por sus dichos durante una entrevista en México.

La modelo, que vive en el país azteca desde 2022, conversó con "Lidera T", donde contó que en Chile es "una figura pública": "Soy muy famosa en Chile, entonces al tomar la decisión de venirme acá a Ciudad de México, dejé un montón de privilegios pues y estuvo re loco porque nadie me conocía", declaró.

Bajo esta línea, la ex Calle 7 afirmó que en su tierra natal "sí genero mucho afectos. Me piden fotos en la calle, me saludan, pues me conocen muchísimo y quizás pienso yo que inconscientemente si yo ya necesitaba un break de toda esa atención porque sí tiene cosas muy padres, también se pagan bastantes costos de ser súper famoso".

A raíz de este vídeo, la influencer -que cuenta con 200 mil seguidores en Instagram- fue duramente criticada por sus palabras, así como también por su marcado acento mexicano.

Camila Nash responde a las burlas

Tras la viralización del clip, Camila Nash decidió defenderse de las burlas a través de Instagram, explicando que debió dejar muchos privilegios al instalarse en Ciudad de México.

"¿Qué tiene de malo que yo diga que en mi país soy famosa?, que cuenta mi experiencia de vida allá. Además con mucho agradecimiento, yo gracias a la tele, gracias a la fama tengo mi red social, pude abrir un salón de uñas, me compré mi departamento", dijo la recordada recluta de "Pelotón".

Asimismo, la ex de Julio César Rodríguez agregó: "No entiendo por qué les parece tan gracioso, cuando podría ser super interesante, que una persona famosa en Chile se vaya a vivir a un país con muchos habitantes, como extranjera donde no conoce a nadie, nadie la conoce a ella y no tiene ningún privilegio. Es súper interesante como yo he vivido esta migración".

Además, Nash aprovechó para referirse al marcado acento mexicano, señalando que, en dichos espacios, prefiere comunicarse así ya que aquellos chilenos que han estado en el extranjero "saben lo difícil que es darnos a entender, porque hablamos horrible, hablamos súper chileno".

"Créetelo, todo parte por uno mismo. Que todos esos envidiosos que no tienen nada mejor que hacer que hablar de ti, dales material", cerró.