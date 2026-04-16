Cantante Taylor Momsen fue hospitalizada en medio de gira de AC/DC: sufrió picadura de araña

La cantante Taylor Momsen fue hospitalizada la noche del martes en Ciudad de México tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa.

A través de redes sociales, la vocalista de The Pretty Reckless compartió imágenes desde el hospital y agradeció la atención médica recibida, luego de que la reacción al veneno se extendiera por su pierna.

"Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar", señaló en el posteo, confirmando que no cancelaría su presentación del miércoles, en el marco de la gira actual de AC/DC, donde su banda participa como telonera.

De acuerdo con la artista, la mordedura ocurrió la semana pasada, antes de un concierto en el Estadio GNP Seguros, lo que la obligó a recibir atención médica de emergencia y una inyección para contrarrestar los efectos del veneno.

En una de las fotografías que publicó, se puede ver que la picadura de araña le causó inflamación y manchas rojas en la pierna.

Esta no es la primera vez que la artista enfrenta un incidente similar. En 2024, durante una presentación en Sevilla, fue mordida por un murciélago, lo que requirió tratamiento antirrábico.