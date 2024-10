Carlos Tejos revela su lucha tras accidente cerebrovascular: "Quiero ser autovalente"

En un nuevo capítulo del estelar de CHV "Podemos hablar", el periodista invitado Carlos Tejos dio a conocer desconocidos detalles del accidente cerebrovascular que sufrió hace un año, y que la ha traído repercusiones tanto físicas como emocionales.

Tejos reveló que el ACV ocurrió mientras dormía, y al despertar, se percató que había perdido la visión. "Usted en casa haga el siguiente ejercicio, no ver nada por el ojo izquierdo", contó el comunicador de espectáculos.

"Me aterra perder la visión"

Seguido, Carlos Tejos relató los instantes de conmoción en ese momento: "Como soy creyente, me mantuve (diciendo) 'no, Dios me va a ayudar', porque no me atrevía a aceptar que no estaba viendo por este ojo".

"Yo me aguanté, decía 'no, esto va a cambiar, va a cambiar'", pensaba, pero nada fue así", declaró, al explicar el motivo de por qué no acudió a emergencias. En esa línea, Tejos admitió que le tomó un tiempo el acudir a un recinto de salud.

"Yo vine a tomar cartas porque no veía nada y se mantenía (...) Uno de los neurólogos que me está viendo me dijo 'Carlos, usted la sacó barata'", le dijo el profesional que lo atendió.

Después, el hombre de 57 años reflexionó sobre ese gran miedo: "A mí me aterra perder la visión, por mi trabajo, porque creo que aún tengo mucho más por hacer. Me queda el ojo derecho bueno, en el izquierdo me queda 30% (de visión) y tengo que usar lentes".

Durante la instancia, Carlos Tejos relató que mantiene un estilo de vida sano, con el objetivo de resguardar su salud lo más posible.

"Hoy estoy con medicamentos, tratamientos, me he refugiado en las terapias alternativas, he bajado de peso, no consumo sal... he estado cuidándome al máximo porque quiero seguir estando bien, porque quiero ser autovalente", puntualizó.