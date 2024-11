Cecilia Bolocco se baja de la Teletón por lesiones en su piel

A través de redes sociales, Cecilia Bolocco anunció que no podrá participar de la transmisión televisiva de la Teletón debido a una complicación de salud.

En vídeo de Instagram, la ex Miss Universo reveló que tuvo que someterse a un tratamiento en su piel, que complica su aparición en las 27 horas de amor.

"Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón", partió pidiendo a sus seguidores.

Bajo esta línea, la diseñadora explicó que no podrá participar tras someterse a "un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía".

"Me han tenido que sacar (manchas en el cuello y rostro) y he quedado con varias lesiones y me tengo que cuidar", añadió, mostrando las lesiones frente a la cámara.

De todas formas, el rostro televisivo reiteró el llamado a colaborar de la cruzada solidaria, que se llevará a cabo este viernes y sábado y que busca recaudar, en su versión 2024, la cifra de 38.044.459.976 pesos.