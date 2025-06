Cecilia Gutiérrez tras polémica en vivo: tengo miedo, Casas-Cordero es peligrosa

La periodista Cecilia Gutiérrez se refirió a la incómoda situación que se produjo la noche del domingo en el programa de farándula "Primer Plano", cuando abandonó el estudio luego de que Natalia Casas-Cordero la amenazara en vivo.

La panelista del espacio de CHV reaccionó después de que Casas-Cordero, en medio de una discusión con Naya Fácil, la enfrentara y le advirtiera: "Cecilia es una persona que no debería ni siquiera estar refiriéndose a mí así porque no te conviene, ¿o le contamos a la gente qué página manejas tú?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chilevisión (@chilevision)

Luego de este comentario, Julio César Rodríguez le advirtió a Natalia: "Sin amenazas". Posteriormente, Cecilia se retiró del estudio; y este lunes compartió un video en Instagram para aclarar lo sucedido: "No soy dueña ni tengo relación alguna con el sitio web 'Infama'".

Además, explicó que su salida del programa fue una decisión personal: "Mi salida de pantalla fue una decisión personal, tomada para protegerme frente al hostigamiento constante por parte de Natalia Casas-Cordero. La producción de 'Primer Plano' estaba al tanto de esta acción".

Gutiérrez reveló que el conflicto con Casas-Cordero comenzó hace tres años, cuando esta última, dueña del portal "Maldita Farándula", se obsesionó con descubrir quién estaba detrás de "Infama". Según la panelista, Casas-Cordero llegó a una conclusión errónea: "Que la página era de una persona que yo conozco".

La comunicadora también denunció un hostigamiento constante por parte de Casas-Cordero y un cómplice, incluyendo llamadas nocturnas, difusión de su número telefónico y datos personales, así como mensajes ofensivos: "hacían lives a las una y media, dos de la mañana, y me llamaban por teléfono molestándome".

Finalmente, Gutiérrez aseguró no temer las acusaciones infundadas, pero sí a la integridad física: "Yo no tengo miedo de lo que ella pueda decir (...) yo tengo miedo de ella, porque ella es peligrosa, es una persona que no está bien".