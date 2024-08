Celine Dion critica a Trump por uso no autorizado de "My heart will go on" en campaña presidencial

La cantante canadiense Celine Dion y su equipo rechazaron tajantamente el uso de su imagen y voz en una campaña del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sello discográfico criticó el "uso no autorizado del video, grabación, interpretación musical y la imagen" de la artista cantando su canción 'My heart will go on'" en el evento político efectuado en Montana.

Por su parte, la artista, quien hace algunos días se presentó en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, emitió un comunicado después de que circularan varios videos que fueron grabados en la misma instancia.

Is Trump’s campaign being trolled from within? Someone on his staff decided to play Celine Dion singing “My Heart Will Go On” from Titanic at his Montana rally. Many consider Titanic a metaphor for Trump’s sinking campaign. pic.twitter.com/dVbNjVylel — Mike Sington (@MikeSington) August 10, 2024

"Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar", publicó la artista en sus redes sociales oficiales. Mientras, el equipo de Dion no pudo evitar hacer un sarcástico guiño sobre la situación.

"... ¿Y de verdad, ESA canción?", cerró.

Medios estaunidenses aseguran que esta no es la primera oportunidad en la que Trump y su equipo de campaña utilizara el tema. En noviembre de 2020, la canción mencionada se usó en un mitin en Carolina del Norte.