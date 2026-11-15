Cercanos de Mauricio Pinilla actualizan su estado de salud tras ser internado de urgencia

Mauricio Pinilla continúa internado en la Clínica Universidad de los Andes, luego de que el viernes 13 de noviembre fuera trasladado de urgencia a un centro asistencial, situación que generó preocupación tras su reciente aparición en "Vértigo" (Canal 13).

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Guido Marcelo, excuñado y asistente del exfutbolista, entregó detalles de su estado actual. "Ya está hospitalizado, está sedado y lo tienen estabilizado", señaló, agregando que deberá recuperarse para comenzar un nuevo tratamiento psiquiátrico.

El asistente también explicó que Pinilla tomó la decisión de internarse voluntariamente, luego de atravesar días complejos. "Él tomó la decisión de internarse y bajar unos cuantos cambios", relató sobre el momento en que lo acompañó a urgencias.

Los antecedentes tras su participación en "Vértigo"

Marcelo también se refirió a lo ocurrido antes de la aparición del exdelantero en el estelar de Canal 13, donde tuvo un comportamiento que llamó la atención de los televidentes. Según explicó, Pinilla tomó dos medicamentos para controlar la ansiedad y bebió dos copas de champagne antes de salir al aire.

Durante el programa, el exseleccionado nacional habló de su salud mental y reveló que había atravesado una fuerte depresión, además de reconocer que había tenido tres intentos de suicidio y permanecido internado en cuatro clínicas psiquiátricas.

Finalmente, Guido atribuyó parte de las dificultades que enfrenta Pinilla a las presiones personales y laborales, incluyendo el conflicto judicial con su expareja, Gissella Gallardo. "Está con mucha presión. Todo esto del tema judicial con su exmujer. Muchísimo trabajo y eso lo ha tenido bastante complicado", sostuvo.