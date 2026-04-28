Channing Tatum publica enigmático mensaje tras el compromiso de su ex Zoë Kravitz con Harry Styles

Tras conocerse el compromiso entre Harry Styles y Zoë Kravitz, el actor Channing Tatum, expareja de la intérprete, compartió un enigmático mensaje en redes sociales.

El actor publicó en Instagram un breve poema acompañado de la palabra "Lee..." y una imagen con la frase "No salió como yo quería". En el texto también se leía "Supongo que ya se terminó" y "Fuimos algo, ¿no?", lo que fue interpretado por sus seguidores como una posible indirecta tras la noticia.

Tatum y Kravitz iniciaron su relación en 2021 tras coincidir en el rodaje de "Pussy Island" (luego titulada "Blink Twice"), proyecto que ella dirigió. La pareja se comprometió en 2023, pero finalmente puso fin a su relación en 2024.

Por su parte, Styles y Kravitz habrían dado el siguiente paso tras cerca de ocho meses de relación, manteniendo su romance con bajo perfil y compartiendo la noticia solo con su entorno cercano.

Los rumores sobre el compromiso surgieron luego de que la actriz fuera vista con un anillo en su mano izquierda, lo que desató especulaciones en medios y redes sociales, y posteriormente la revista People filtró la información.

La pareja fue vinculada por primera vez a mediados de 2025 y, desde entonces, han sido vistos juntos en distintas ciudades, consolidando una relación que se habría desarrollado en menos de un año.