Claudia Conserva lanza crítica a Enel en medio de generalizados cortes de luz: "Da impotencia"

Miles de personas aún continúan sin luz tras las fuertes lluvias y vientos que han afectado al país los últimos días, situación que también aqueja a la comunicadora Claudia Conserva.

"No me sorprendió que se cortara la luz. El viento fuerte y no esperaba otra cosa. Uno tiende a normalizar que se corte en este tipo de situaciones", comentó Conserva en conversación con LUN.

En esa línea, la presentadora de televisión señaló que no imaginó que la descontinuación del servicio se extendería a una semana. "No teníamos luz ni señal para informarnos sobre lo que había pasado. Quedamos incomunicados, pero siempre pensando en que cualquier momento volvería", agregó.

"La salud mental se ve afectada"

Claudia Conserva aseguró que debió comprar una estufa para poder hacer frente a las bajas temperaturas, además de mencionar que al ponerse en contacto con Enel, empresa encargada que recientemente fue cuestionada por el Gobierno, recibió nulas respuestas.

"Es imposible hablar con un humano que responda y nos entregue información. Hoy mismo tratamos de comunicarnos y la persona al otro lado dijo que no escuchaba", señaló.

Igualmente, Conserva empatizó con la situación de sus compatriotas que también han sufrido las consecuencias tras los cortes energéticos.

"He hablado con personas que, recién pagadas, compraron alimentos para el mes y el refrigerador no funciona, perdieron esa plata y la comida. Hay tantas situaciones mucho más graves que la de uno y da impotencia", puntualizó.

Complementó que "la salud mental se ve afectada, porque está el estrés que produce tener a tu familia en buenas condiciones. Muchos sin poder trabajar, pymes y locales cerrados, es un drama. La cantidad de gente que depende de la luz para vivir, por enfermedades. Así suma y sigue", manifestó.