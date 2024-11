Confesión de Daniela Aránguiz en "Only Fama" lideró en audiencia

En el primer lugar de audiencia se ubicó la entrevista protagonizada por Daniela Aránguiz en su debut en "Only Fama", el programa de farándula de Mega.

Este viernes la ex "Mekano" estuvo presente por primera vez en el espacio, luego de que la semana pasada se ausentara debido a la denuncia contra su exmarido, Jorge Valdivia, por el delito de violación.

Allí fue entrevistada en un formato cercano por Francisca García-Huidobro precisamente sobre este tema y los coletazos familiares que ha traído la detención del exfutbolista.

Gracias a este momento el programa de Mega se impuso en el rating con un peak de 12,6 puntos y un promedio de 9,1. En tanto TVN obtuvo 4,5 puntos; CHV marcó 5,5 y Canal 13 alcanzó las 6,0 unidades

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

En una conversación de poco más de 10 minutos, Aránguiz destacó su rol como madre y aseguró que está haciendo todo lo posible por proteger a los dos hijos que tuvo durante su matrimonio con Valdivia.

"Cuando estás en un rol de mamá, de protectora, lo único que quieres es cuidar a tus hijos, y en eso estoy ahora, cuidando a lo que para mí es lo más importante", señaló, y agregó que "me tocó ser fuerte, demostrar de que a pesar de cualquier adversidad que venga en el camino, uno se tiene que levantar porque la vida sigue".

Además aseguró que tuvo que poner en pausa algunos proyectos, como su participación como panelista en "Only Fama" y una aparición en la próxima Teletón. "Lo suspendí porque no me siento preparada", indicó.