Confirman muerte de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a sus 90 años
La mujer se encontraba afectada por un cáncer.
Este sábado se informó del fallecimiento de Rose Marie Fonck, la madre de Cecilia y Diana Bolocco, a sus 90 años.
"Vuela alto mamita", escribió en su cuenta de Instagram Diana Bolocco, quien en la última semana se ausentó de la conducción de "Fiebre de baile" para acompañar a su familia.
Según reporta Emol, Fonck se encontraba aquejada por un cáncer y en los últimos días había sufrido un deterioro importante en su salud.
A través de la publicación de Diana, la familia Bolocco recibió innumerables condolencias por parte de famosos como Leonor Varela, Skarleth Labra, Luis Jara, Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida y Alison Mandel, entre otros.