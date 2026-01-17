Confirman muerte de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a sus 90 años

Este sábado se informó del fallecimiento de Rose Marie Fonck, la madre de Cecilia y Diana Bolocco, a sus 90 años.

"Vuela alto mamita", escribió en su cuenta de Instagram Diana Bolocco, quien en la última semana se ausentó de la conducción de "Fiebre de baile" para acompañar a su familia.

Según reporta Emol, Fonck se encontraba aquejada por un cáncer y en los últimos días había sufrido un deterioro importante en su salud.

A través de la publicación de Diana, la familia Bolocco recibió innumerables condolencias por parte de famosos como Leonor Varela, Skarleth Labra, Luis Jara, Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida y Alison Mandel, entre otros.