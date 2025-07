Coté López sobre accidente de tránsito: "Me dio una lección de vida"

La tarde de este lunes, Coté López protagonizó un accidentede tránsito a la salida de su oficina en el sector oriente de Santiago.

La información fue reportada por Cecilia Gutiérrez, quien indicó que la modelo y empresaria chocó con un motorista a la salida del edificio.

Horas después, la también escritora se comunicó con Pamela Díaz de "Hay que decirlo", donde aclaró que se encontraba bien, aunque al hombre involucrado "le pasó en la rodilla".

Coté López habló del accidente

Ahora bien, a un día del hecho, López rompió el silencio en sus redes sociales, donde se refirió al conductor de la motocicleta.

"Mi gente hermosa gracias por la preocupación, a mí no me pasó nada pero estoy muy angustiada por Sebastián que es el motorista con quien choqué", confesó la ex de Luis Jiménez.

En este contexto, la fundadora de CLO dijo haberse visto muy afectada por "haberle provocado daño a alguien".

"Él (Sebastián) me dio una lección de vida increíble. Mientras yo lloraba, era él que se preocupaba de calmarme a mí diciéndome que son cosas que pasan, entre otros. Impresionante su forma de enfrentar la vida y su empatía, nunca había chocado por lo que fue fuerte vivir algo así", agregó, dando las gracias a sus seguidores por sus mensajes.