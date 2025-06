Cristián Campos acusa que quiebre con sus hijos fue gatillado por "chantaje emocional"

El actor Cristián Campos confirmó que lleva más de un año sin hablar con sus hijos, luego de que Raffaella di Girolamo lo denunciara por abuso sexual.

Tras ser sobreseído del caso por prescripción de los delitos -pese a que tres de los hechos fueron acreditados por el juez-, el intérprete estuvo en "Primer Plano" para hablar del caso, aprovechando para referirse al quiebre familiar con Pedro y Antonio.

"Están influenciados, están presionados, tienen una madre y una hermana muy dominante", afirmó, indicando que "cuando la Raffaella les hace saber este cuento de que fue abusada, les entrega una carta donde cuenta esta historia, y a reglón seguido, ella sugiere, advierte, amenaza, que ella podría tener una acción consigo misma".

"En caso de que eso ocurriera, les pedía que se hicieran cargo de sus hijos, si ella no estaba. Dime tú, ¿qué libertad de movimiento tiene un hermano si una hermana te dice algo así? Si eso no es un chantaje emocional del diablo, ¿Qué es lo que es?", añadió.

El "feo" gesto de Pedro y Antonio con su hermana menor

Respecto a la actual relación con sus hijos, el artista reveló que los también actores cortaron la comunicación con Julieta, hija menor de Campos.

"¿Qué culpa tiene mi hija de esto? Ella ha tenido que vivir y hacerse fuerte, acortar su infancia por esta cochinada", comentó a Julio César Rodríguez.

En este contexto, recordó que "pasamos la pandemia juntos, con mi mujer, mi hijo Pedro y la Julieta. Cocinaban juntos, se llevaban muy bien. Pero todo eso se acabó. Ellos dejaron de verla. Así de simple".

"Pedro me mandó un WhatsApp hace meses, pero no se lo contesté. Siendo brutalmente honesto, a mí el hecho de que dejaran de ver a mi hija... como que se me cortó algo adentro. No me dan ganas de hablar con ellos. Más allá de mi caso, esa cosa puntual con Julieta fue lo que me desafectó", agregó.