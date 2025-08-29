Cristián Campos se lanza contra ChileActores: "Me patearon en el suelo"

Tras ser sobreseído definitivamente por la justicia, Cristián Campos criticó duramente a ChileActores, gremio que, según sus palabras, terminó dándole la espalda luego de que fuera acusado de abuso sexual.

En un adelanto del programa "Podemos Hablar", que se emitirá este viernes a las 22:30 horas, el actor se refirió a la postura de sus colegas ante la denuncia de Raffaella di Girolamo, calificando como "descabellado" que la institución publicara una carta de la familia Di Girólamo antes de que se iniciara el proceso judicial en su contra.

"Imagínate que suban una carta, donde se me acusa de una cosa terrible contra otra persona, y defienden a la otra persona sin tener ninguna información, a otra persona que tampoco es actriz", lanzó, alegando que nunca fue contactado por la corporación para consultarle por el proceso judicial.

Asimismo, el intérprete recordó que la falta de respaldo de sus pares terminó devastándolo: "Si a ti, tus propios colegas, te marginan y apoyan a la otra persona, los productores que te contratan no tienen ninguna razón para mantener tu contrato, si tus propios colegas lo rechazan...me liquidaron, fue como patearme en el suelo", lamentó.

"Perdí trabajos y dentro de las cosas que he aprendido durante este año y medio es que se mezcla la nobleza con la miseria y la deslealtad más grande... No entiendo como mis propios colegas hacen una cosa así, es más importante que las lucas", añadió el artista, recalcando que el prestigio en su rubro lo es todo.

Finalmente, Campos lanzó sus dardos contra la actriz Esperanza Silva, presidenta de ChileActores, a quien llamó "la presidenta permanente y vitalicia de la corporación (...) Me cagó y fue un abuso de poder, yo creo que esta injusticia tremenda que sufrí se debe exclusivamente a que es una persona que se ha acostumbrado a tomar decisiones por si y ante sí", sentenció.