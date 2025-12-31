Daniel Matamala despidió el año con tiernas fotos junto a Francisca Valenzuela y su hija

El periodista Daniel Matamala despidió el año 2025 con una sentida reflexión en sus redes sociales y con una serie de imágenes junto a su pareja, la cantante Francisca Valenzuela, y a su hija en común.

"El oficio más lindo del mundo me llevó este año a reportear en terreno en Ucrania, ser jurado del Festival Gabo en Colombia, y presentar mi nuevo libro en México, España, Francia, Argentina y Chile", destacó Matamala a nivel profesional.

En las imágenes que acompañan al posteo se le puede ver precisamente en Ucrania o presentando su libro "Como destruir una democracia".

"Gracias por acompañarme y por darme el impulso para los nuevos proyectos y aventuras que trae un 2026 lleno de desafíos. Y entre medio de todo esto, lo que más importa: la vida", agregó el rostro de Chilevisión.

Daniel Matamala y Francisca Valenzuela recibieron a su primera hija en común a fines de 2024..