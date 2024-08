"De luto": Jorge Zabaleta comparte las consecuencias de los fuertes vientos

Mediante sus redes sociales, el actor Jorge Zabaleta manifestó preocupación por sus compatriotas que al igual que él, sufrieron consecuencias por los estragos producidos por los vientos que han afectado la zona centro-sur del país los últimos días.

Hace algunos días, el músico Quique Neira compartió imágenes de las consecuencias del desastre natural en su casa en Batuco, y recientemente, el protagonista de "Socios por el mundo" también compartió su experiencia personal.

"Ando de luto"

En primer lugar, Zabaleta consultó a sus seguidores cómo se encontraban después del desastre natural y después, compartió su historia personal y lamentó que sus apreciados árboles hayan terminado en el suelo.

"Hola niños, ¿Cómo están? Espero que no le hayan pasado muchas cosas en sus casas", introdujo el actor de "Papi Ricky", quien agregó "a mí se me cayeron un par de árboles que me dio tanta pena porque eran unos árboles preciosos", complementó, y compartió que le daban "sombrita de verano".

En ese sentido, compartió cómo está su estado de ánimo tras lo ocurrido. "Ando como de luto con mis árboles tan bonitos. Pero bueno, la naturaleza es así, les mando un abrazo gigante y espero que estén muy bien", añadió.

Como descripción del video, Jorge Zabaleta redactó un escueto pero esperanzador mensaje. "Espero la calma después de la tormenta... Un abrazo y buen finde".