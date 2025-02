De Ximena a Emilia: Un recorrido por las relaciones de Miguel "Negro" Piñera

Miguel "Negro" Piñera, músico chileno y hermano del expresidente Sebastián Piñera, falleció la tarde de este viernes a sus 70 años, debido a complicaciones de una leucemia aguda, sumado a una trombosis y un shock séptico.

Su vida no solo fue marcada por su carrera musical, sino también por sus polémicas relaciones sentimentales, que incluyeron varios matrimonios, polémicas y romances con figuras públicas.

Parejas conocidas

Ximena Salazar

Su primera esposa conocida fue Ximena Salazar, una chilena que no pertenecía al mundo del espectáculo, con quien se casó en la década de los 90.

Carla Ochoa

Una de sus relaciones más comentadas fue con Carla Ochoa, quien tenía 16 años cuando comenzaron a salir, mientras Piñera tenía 42. Este romance generó controversia por la diferencia de edad.

La relación terminó en 2002, cuando Ochoa reveló que estaba embarazada. Piñera negó ser el padre, declarando en un comunicado: "No soy el padre de la hija de Carlita. Ella me lo dijo. Lo he sabido hace tiempo, pero soy un caballero".

Uno de los momentos más recordados fue el reencuentro entre Piñera y Carla Ochoa en la Gala de Viña 2025, donde el músico le confesó: "Carlita, todavía te amo". Este encuentro simbolizó un cierre emotivo a una relación que había terminado en medio de un escándalo años atrás.

Belén Hidalgo

En 2004, Piñera se casó con la modelo Belén Hidalgo. Su matrimonio, que incluyó una ceremonia mística en la Riviera Maya, terminó en 2011.

Este suceso afectó mucho al cantante, quien permaneció internado en una clínica siquiátrica durante dos semanas.

Hidalgo lo acusó de infidelidad y comportamiento controlador, aunque Piñera siempre negó estas afirmaciones.

Emilia Sottano

Su última pareja pública fue la modelo argentina Emilia Sottano, quien protagonizó el videoclip de su canción "Como el Sol".

La relación terminó en 2015, con Sottano acusando a Piñera de violencia psicológica, control excesivo y amenazarla con deportarla.

Ella declaró en el programa "Intrusos" de La Red: "Me cansé que me quitara mi libertad. Libertad para trabajar, para estar con mi familia, para salir a la calle".