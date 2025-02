Denisse Campos explicó por qué abandonó entrevista con "Primer Plano"

La noche del domingo, Denisse Campos apareció en "Primer Plano" para contar su versión de los hechos ocurridos en el bar Moai de Viña del Mar, por los que está siendo investigada tras agredir e insultar al personal del local.

En este contexto, el programa de Chilevisión conversó con la exmodelo, quien terminó abandonando sorpresivamente el estudio tras escuchar las declaraciones de los garzones afectados.

Tras esto, el accionar de la hermana de Daniella Campos fue cuestionado por el panel del espacio farandulero así como por los televidentes, sin encontrar explicación de drástica decisión.

Denisse Campos explica su "huida" de Primer Plano

En conversación con "Que te lo digo" de Zona Latina, Denisse reveló sus motivos para abandonar la entrevista, acusando malas condiciones de parte del programa.

"Me ponen en un pasillo con un silla giratoria. Yo lo dije varias veces, yo pensé que en cualquier momento era El Exorcista. Aparte de llevarme sin almorzar, sin comer, me sientan en esta silla con una lesión en el codo y debo ponerme el cabestrillo de una manera incorrecto para que el codo no rozara (el micrófono)", detalló.

Asimismo, Campos señaló que, por medida cautelar, "tengo prohibición de acercarme a estas personas (garzones del local), y estas personas estaban ahí mismo en el estudio, lo que me pudo haber provocado un problema mayor. Me llamaron los abogados para que saliera de ahí".