Denuncian a Félix Villar, exactor de Mega, por violencia contra su expareja

A través de redes sociales, la actriz Magdalena Gelsam acusó haber sido violentada por su expareja Félix Villar, conocido por participar en varias teleseries de Mega.

Mediante sus historias de Instagram, la intérprete aseguró que el también actor "es un hombre violento, manipulador y narciso", publicación que eliminó minutos después.

Posteriormente compartió una serie de vídeos donde relató haber mentido para proteger a Villar: "Hace seis o siete meses yo conté que había sido víctima de un asalto junto a mi expareja, pero eso es mentira. Yo conté eso para protegerlo, porque él me violentaba recurrentemente (...) Me pegó un cabezazo en el ojo y como se notaba, yo no sabía cómo protegerlo e inventé esta historia", aseguró.

En este contexto, Gelsam contó varios episodios de violencia que vivió a manos del actor, indicando que solo logró salir gracias a una amiga que presenció una golpiza, ya que solía normalizar el maltrato.

"Ya no daba más, yo ya casi no me defendía, era como, 'si querís pegarme, pégame, pero que no sea en la cara, por favor'", declaró, adjuntando fotografías de una de las agresiones, donde su ojo se ve morado e hinchado.

Si bien Villar es conocido por su papel de Renzo en "Perdona Nuestros Pecados"- además de participar de producciones como "Pituca sin lucas", "Juego de Ilusiones", entre otras-, Mega aclaró a La Cuarta que no mantiene ningún vínculo laboral con el artista.

"Él no tiene ningún vínculo con Mega. Fue contratado por proyecto para un papel secundario que ya terminó", señalaron fuentes al citado medio.

