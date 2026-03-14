Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

De Tyler, the Creator a DJO: Los shows imperdibles de este sábado en Lollapalooza 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta edición está marcada por el retorno del Parque O'Higgins.

contenido de servicio
Este sábado 14 de marzo continúa el Festival Lollapalooza Chile 2026, evento que retorna tras siete años al Parque O'Higgins.

En su primera jornada la estadounidense Sabrina Carpenter se robó las miradas con un coqueto show que incluyó "arrestos", poses sugerentes y todos sus éxitos musicales.

Deftones, Interpol, Viagra Boys, 31 Minutos, Gepe, Tom Morello, Doechii y Gondwana fueron algunas de las atracciones del primer día en Lollapalooza.

Horario Lolla 2026 sábado

Los 10 imperdibles del sábado en Lollapalooza 2026

  • Zaturno: Cenco Malls - 14:45

  • Candelabro: Cenco Malls - 16:15

  • Katteyes: Perry Stage - 17:45

  • DJO: Cenco Malls - 18:00

  • Katseye: Banco de Chile Stage - 19:00

  • 31 Minutos: Kidzapalooza - 18:30

  • Turnstile: Cenco Malls - 20:00

  • Lorde: Banco de Chile Stage - 21:00

  • Tyler, the Creator: Cenco Malls - 22:15

  • Los Bunkers: Banco de Chile Stage - 23:30

