Sabrina Carpenter abrió "las puertas de su casa" en Lollapalooza Chile 2026

La cantante Sabrina Carpenter encantó al público en su debut en Chile durante Lollapalooza 2026.

En la primera jornada del festival, la artista puso fin a la larga espera de sus fanáticos alrededor de las 22:15 horas, entrando al Cenco Malls Stage al ritmo de "Busy Woman".

En un repaso por la exitosa era "Short N' Sweet" -con temas como "Taste,Good Graces" y "Slim Pickins"-, la exchica Disney interpretó "Manchild", parte de su más reciente álbum "Man's Best Friend".

"Alguien me dijo que si decía: 'Chi-chi-chi'...", dijo al público, quienes sorprendieron a la ganadora de Grammy respondiendo rápidamente a la típica arenga con un "le le le".

Posteriormente, Carpenter tuvo una íntima conversación con sus seguidores para presentar en vivo por primera vez "Never Getting Laid", perteneciente a su último LP e inspirada en el fin de su relación con el actor Barry Keoghan.

El envolvente "House Tour" de Sabrina Carpenter

Con un llamativo cambio de vestuario, la cantante dio inicio a la segunda parte del show transformando el escenario en su propio hogar con "House Tour,Nobody's Son" y "Bed Chem".

En tanto, la DJ HorsegiirL se convirtió en la protagonista del esperado "arresto" en "Juno", derrumbando así los chistes de redes sociales que aseguraban que el chileno Kidd Voodoo sería esposado por la artista.

Tras "Please Please Please" y "Don't Smile", la cantautora puso fin a su show con su hit "Espresso", no sin antes declarar su amor por Chile y prometer regresar pronto.

Con un espectáculo envolvente y cargado de carisma, Sabrina Carpenter mantuvo cautivado al público hasta el último momento, firmando uno de los shows más celebrados de la primera jornada de Lollapalooza Chile 2026.